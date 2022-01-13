До лікарень госпіталізували 1 676 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 191 пацієнт помер. Натомість одужали 7 202 інфікованих.
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Найбільше нових випадків зараження вірусом зафіксували у Києві, а також у Львівській та Івано-Франківській областях.
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- місто Київ – 997;
- Вінницька область – 510;
- Волинська область – 88;
- Дніпропетровська область – 362;
- Донецька область – 354;
- Житомирська область – 367;
- Закарпатська область – 413;
- Запорізька область – 222;
- Івано-Франківська область – 983;
- Київська область – 376;
- Кіровоградська область – 64;
- Луганська область – 98;
- Львівська область – 949;
- Миколаївська область – 174;
- Одеська область – 508;
- Полтавська область – 431;
- Рівненська область – 273;
- Сумська область – 510;
- Тернопільська область – 389;
- Харківська область – 560;
- Херсонська область – 95;
- Хмельницька область – 367;
- Черкаська область – 293;
- Чернівецька область – 313;
- Чернігівська область – 350.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Охоплення тестування населення
12 січня в Україні провели 79 047 тестувань на коронавірус різними методами. Зокрема: методом ПЛР – 36 660, методом ІФА – 6 072, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 315.
Загальна картина захворюваності в країні
Станом на 13 січня в Україні зареєстрували 3 727 034 нових хворих на COVID-19. 3 537 826 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, недуга забрала життя 97 928 мешканців країни.
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