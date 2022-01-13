До лікарень госпіталізували 1 676 людей з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, 191 пацієнт помер. Натомість одужали 7 202 інфікованих.

До теми Теперішня пандемія коронавірусу закінчиться у 2022 році, – Кабмін

Найбільше нових випадків зараження вірусом зафіксували у Києві, а також у Львівській та Івано-Франківській областях.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

місто Київ – 997;

Вінницька область – 510;

Волинська область – 88;

Дніпропетровська область – 362;

Донецька область – 354;

Житомирська область – 367;

Закарпатська область – 413;

Запорізька область – 222;

Івано-Франківська область – 983;

Київська область – 376;

Кіровоградська область – 64;

Луганська область – 98;

Львівська область – 949;

Миколаївська область – 174;

Одеська область – 508;

Полтавська область – 431;

Рівненська область – 273;

Сумська область – 510;

Тернопільська область – 389;

Харківська область – 560;

Херсонська область – 95;

Хмельницька область – 367;

Черкаська область – 293;

Чернівецька область – 313;

Чернігівська область – 350.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Охоплення тестування населення

12 січня в Україні провели 79 047 тестувань на коронавірус різними методами. Зокрема: методом ПЛР – 36 660, методом ІФА – 6 072, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 315.

Загальна картина захворюваності в країні

Станом на 13 січня в Україні зареєстрували 3 727 034 нових хворих на COVID-19. 3 537 826 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, недуга забрала життя 97 928 мешканців країни.

Зверніть увагу: за весь час пандемії в Україні провели 17 071 469 тестувань методом ПЛР.

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