В больницы госпитализировали 1 752 инфицированных, еще 76 пациентов, к сожалению, умерли. Зато выздоровели 1 942 человека.
Днем ранее Рекорд случаев в мире, рост заболеваемости в Украине: новости о коронавирусе 7 января
Охват тестирования населения
Вероятно, спад суточной заболеваемости в стране можно объяснить резким снижением темпов тестирования на коронавирус. Так, если позавчера в Украине провели 75 596 таких тестов, то вчера – 29 287. В частности:
- методом ПЦР – 10 876,
- методом ИФА – 1 834,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 16 577.
Суточный прирост новых случаев COVID-19 в регионах:
- Киев – 291;
- Винницкая область – 164;
- Волынская область – 47;
- Днепропетровская область – 112;
- Донецкая область – 36;
- Житомирская область – 217;
- Закарпатская область – 108;
- Запорожская область – 18;
- Ивано-Франковская область – 243;
- Киевская область – 143;
- Кировоградская область – 47;
- Луганская область – 9;
- Львовская область – 296;
- Николаевская область – 84;
- Одесская область – 197;
- Полтавская область – 97;
- Ровненская область – 98;
- Сумская область – 185;
- Тернопольская область – 141;
- Харьковская область – 241;
- Херсонская область – 1;
- Хмельницкая область – 173;
- Черкасская область – 54;
- Черновицкая область – 91;
- Черниговская область – 102.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют
Будет интересно: чего ждать от Омикрона – видео