В больницы госпитализировали 1 752 инфицированных, еще 76 пациентов, к сожалению, умерли. Зато выздоровели 1 942 человека.

Днем ранее Рекорд случаев в мире, рост заболеваемости в Украине: новости о коронавирусе 7 января

Охват тестирования населения

Вероятно, спад суточной заболеваемости в стране можно объяснить резким снижением темпов тестирования на коронавирус. Так, если позавчера в Украине провели 75 596 таких тестов, то вчера – 29 287. В частности:

методом ПЦР – 10 876,

методом ИФА – 1 834,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 16 577.

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в регионах:

Киев – 291;

Винницкая область – 164;

Волынская область – 47;

Днепропетровская область – 112;

Донецкая область – 36;

Житомирская область – 217;

Закарпатская область – 108;

Запорожская область – 18;

Ивано-Франковская область – 243;

Киевская область – 143;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 9;

Львовская область – 296;

Николаевская область – 84;

Одесская область – 197;

Полтавская область – 97;

Ровненская область – 98;

Сумская область – 185;

Тернопольская область – 141;

Харьковская область – 241;

Херсонская область – 1;

Хмельницкая область – 173;

Черкасская область – 54;

Черновицкая область – 91;

Черниговская область – 102.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют

Общая картина заболеваемости: за все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 699 663 больных коронавирусом, 3 508 451 из которых уже выздоровели. К сожалению, болезнь унесла жизни 97 164 жителей страны.

Будет интересно: чего ждать от Омикрона – видео