В больницы госпитализировали 1 752 инфицированных, еще 76 пациентов, к сожалению, умерли. Зато выздоровели 1 942 человека.

Днем ранее Рекорд случаев в мире, рост заболеваемости в Украине: новости о коронавирусе 7 января

Охват тестирования населения

Вероятно, спад суточной заболеваемости в стране можно объяснить резким снижением темпов тестирования на коронавирус. Так, если позавчера в Украине провели 75 596 таких тестов, то вчера – 29 287. В частности:

  • методом ПЦР – 10 876,
  • методом ИФА – 1 834,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 16 577.

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в регионах:

  • Киев – 291;
  • Винницкая область – 164;
  • Волынская область – 47;
  • Днепропетровская область – 112;
  • Донецкая область – 36;
  • Житомирская область – 217;
  • Закарпатская область – 108;
  • Запорожская область – 18;
  • Ивано-Франковская область – 243;
  • Киевская область – 143;
  • Кировоградская область – 47;
  • Луганская область – 9;
  • Львовская область – 296;
  • Николаевская область – 84;
  • Одесская область – 197;
  • Полтавская область – 97;
  • Ровненская область – 98;
  • Сумская область – 185;
  • Тернопольская область – 141;
  • Харьковская область – 241;
  • Херсонская область – 1;
  • Хмельницкая область – 173;
  • Черкасская область – 54;
  • Черновицкая область – 91;
  • Черниговская область – 102.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют

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