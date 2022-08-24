Этот диагноз касается всех российских чиновников и пропагандистов, заявил министр обороны Алексей Резников в интервью военному журналисту Александру Визгину.
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Здесь можно смело говорить о диагнозе. При этом даже не на уровне психологов, а психиатров. Это тяжелые извращения,
– подчеркнул Резников.
Он вспомнил, что российский посол в Вене позволял себе циничные посты в твиттере типа "к украинцам нет милосердия". Поэтому министр подытожил, что палата №6 – это все, что касается российского политикума.
Худший сценарий позади
Накануне Резников отметил, что поле боя сейчас стабилизировалось. Этого удалось добиться благодаря крайне эффективным средствам сдерживания врага и мастерства ВСУ.
По его убеждению, самый плохой сценарий уже позади, а Украина находится на пороге "нового этапа" войны. Министр имел в виду контрнаступление ВСУ по некоторым направлениям.
Однако политик выразил опасение по поводу вероятного "синдрома усталости от войны" наших международных партнеров. Это только поможет врагу.
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