Этот диагноз касается всех российских чиновников и пропагандистов, заявил министр обороны Алексей Резников в интервью военному журналисту Александру Визгину.

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Здесь можно смело говорить о диагнозе. При этом даже не на уровне психологов, а психиатров. Это тяжелые извращения,

– подчеркнул Резников.

Он вспомнил, что российский посол в Вене позволял себе циничные посты в твиттере типа "к украинцам нет милосердия". Поэтому министр подытожил, что палата №6 – это все, что касается российского политикума.

Худший сценарий позади

Накануне Резников отметил, что поле боя сейчас стабилизировалось. Этого удалось добиться благодаря крайне эффективным средствам сдерживания врага и мастерства ВСУ.

По его убеждению, самый плохой сценарий уже позади, а Украина находится на пороге "нового этапа" войны. Министр имел в виду контрнаступление ВСУ по некоторым направлениям.

Однако политик выразил опасение по поводу вероятного "синдрома усталости от войны" наших международных партнеров. Это только поможет врагу.

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