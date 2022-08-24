22 февраля Резников говорил по телефону с министром обороны беларуси виктором хрениным. Он и передал слова шойгу нашему министру.

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Ультиматум о капитуляции

Как стало известно, сам хренин тогда обещал, что российские войска не будут вторгаться в Украину с территории беларуси.

Он дал слово офицера и оказался лжецом,

– отметил Резников.

Через два дня после начала войны наш министр обороны снова поговорил с хрениным. Резников "услышал на другом конце нервный и неловкий голос" белорусского визави, заявившего, что шойгу передает послание. В нем говорилось, что если Украина подпишет капитуляцию, то вторжение прекратится.

В ответ на ультиматум Резников заявил, что готов принять капитуляцию с российской стороны.

Пропагандисты подталкивают украинцев к идее капитуляции

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности подчеркивают, что прекращение сопротивления российским оккупантам – именно тот нарратив, который целенаправленно распространяет вся кремлевская пропаганда. Одним из популярных месседжей при этом является то, что украинцы якобы страдают из-за сопротивления, а не непосредственной российской агрессией.

"В своих материалах они акцентируют на том, что все смерти и разрушения – из-за сопротивления украинцев, а не потому, что российские войска вторглись на территорию независимого государства и обстреливают его из разных типов вооружения", – объясняет глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Соловей.

Пропагандисты пытаются нарисовать в своих сюжетах картинку, что россия – вроде бы не агрессор, повлекший за собой разрушение и виновный в гибели людей, а так называемый "спаситель" украинского народа, которому необходимо "дать себя спасти".

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