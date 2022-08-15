Хотя каждому адекватному человеку уже понятно, что Украина не капитулирует, а сделать это придется самой россии, пропагандисты не оставляют попыток навязать такую идею украинцам. Манипуляции кремля в этом направлении были проанализированы в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает 24 канал.

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Как российская пропаганда навязывает украинцам идею капитуляции

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности подчеркивают, что прекращение сопротивления российским оккупантам – именно тот нарратив, который целенаправленно распространяет вся кремлевская пропаганда. Одним из популярных месседжей при этом является то, что украинцы якобы страдают из-за сопротивления, а не непосредственно от российской агрессии.

В своих материалах они акцентируют на том, что все смерти и разрушения – из-за сопротивления украинцев, а не потому, что российские войска вторглись на территорию независимого государства и обстреливают его из разных типов вооружения,

– объясняет глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей.

Пропагандисты пытаются нарисовать в своих сюжетах картинку, что россия – вроде бы не агрессор, повлекший за собой разрушение и виновный в гибели людей, а так называемый "спаситель" украинского народа, которому необходимо "дать себя спасти".

Еще один популярный нарратив, которым кремлевские посипаки пытаются продвигать идею капитуляции нашего государства, – "Запад "сливает" Украину". Он также активно подхватывается российскими медиа и призван посеять в массы мнение, что союзники Украины заставляют ее уступить территории.

Для этого пропагандисты манипулируют высказываниями разных известных иностранцев и тем самым увеличивают в воображении аудитории влияние автора слов на принятие тех или иных решений. При этом кремлевская пропаганда также использует фальсификацию общественного мнения как один из своих самых любимых методов распространения пророссийских фейков.

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