Об этом 24 каналу рассказал медиаэксперт Денис Путинцев. Он отметил, что наиболее активными пользователями музыкальных платформ являются молодые люди, подростки.

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По его словам, именно у украинских подростков было больше всего российского шлака в голове набито за те годы, пока Украина играла в "лояльность к российскому контенту".

За эти десятилетия сформировалось огромное количество русскоязычной музыки, особенно продуцируемой в россии.

Сейчас много патриотически настроенных и известных людей, которые старше 30 лет. В то же время у нас есть проблема с подростками. Ведь на современной украинской сцене есть большой пробел того контента, который продуцировали певцы в россии,

– объяснил Путинцев.

По его мнению, именно поэтому на Spotify в рейтинге топ-100 песен на первом месте российский исполнитель поет о том, как он физически любит свою девушку.

"У нашей молодежи есть своя микровселенная, где есть свои проблемы, влюбленность, первый секс, проблемы с родителями и т.д., и на украинской сцене мало представителей поет об этом", – отметил медиаэксперт.

К слову, в топы украинских музыкальных чартов снова вылезли российские песни. Больше всего артистов из страны-агрессора слушают на Spotify и Apple Music. Каждая 4 песня в топ 100 Украина – российская. Как на это реагируют в сети – читайте в статье.

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