Про це 24 каналу розповів медіаексперт Денис Путінцев. Він наголосив, що найактивнішими користувачами музичних платформ є молодь, підлітки.

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За його словами, саме в українських підлітків було найбільше російського шлаку в голові напхано за ті роки, поки Україна гралася в "лояльність до російського контенту".

Тож, за ці десятиріччя сформувалася величезна кількість російськомовної музики, особливо тієї, яка продукується в росії.

Зараз багато патріотично налаштованих та свідомих людей, які старші 30 років. Водночас в нас є проблема з підлітками. Адже на сучасній українській сцені є велика прогалина того контенту, який продукували співаки в росії,

– пояснив Путінцев.

На його думку, саме тому на Spotify в рейтингу топ-100 пісень на першому місці російський виконавець, який співає про те, як він фізично кохає свою дівчину.

"В нашої молоді є свій мікровсесвіт, де є свої проблеми, закоханість, перший секс, проблеми з батьками тощо, і на українській сцені мало представників співає про це", – зауважив медіаексперт.

До слова, у топи українських музичних чартів знову повилазили російські пісні. Найбільше артистів з країни-агресорки слухають на Spotify та Apple Music. Кожна 4 пісня в топ 100 Україна – російська. Як на це реагують в мережі - читайте у статті.

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