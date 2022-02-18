Соответствующее заявление в Верховной Раде сделал министр обороны 18 февраля. Как сообщает 24 канал, Алексей Резинков заверил, что такие данные предоставила Беларусь.

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Резников прокомментировал вопрос моста в Беларуси

Во время часа вопросов к правительству Алексей Резников ответил и на вопрос о понтонном мосте, который Беларусь построила через Припять и который исчез буквально за сутки.

Министр обороны заявил, что имеет налаженную прямую связь между атташе по военным вопросам.

Мы подняли вопрос по этому понтонному мосту, по этой понтонной переправе и получили ответ, что это в рамках программы учений. И она скоро будет разобрана. По крайней мере, такое заверение мы получили от белорусской стороны,

– объяснил министр.

Несмотря на это, по словам министра, наши правоохранители в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции наблюдают за ситуацией, все знают и готовы к разным сценариям развития событий.

Понтонный мост в Беларуси: что известно

Издание CNN написало, что Беларусь разместила понтонный мост через реку Припять.

Перед тем, 15 февраля IntelDoge опубликовал в сети спутниковые снимки с сервиса, на которых видны работы на почве с обеих сторон реки Припять.

На спутниковых фото 16 февраля уже виден развернутый мост. Он размещался ориентировочно в 6 километрах от украинской границы.

Буквально за ночь мост исчез. На следующий день, 17 февраля, его уже не было.

После этого командующий Операцией объединенных сил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Павлюк заявил, что это была провокация и игра мышцами.

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