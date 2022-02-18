Відповідну заяву у Верховній Раді зробив міністр оборони 18 лютого. Як повідомляє 24 канал, Олексій Резінков запевнив, що такі дані надала Білорусь.

Зауважте Нещодавно побудований у ключовій зоні Білорусі понтонний міст зник

Резніков прокоментував питання мосту в Білорусі

Під час години запитань до уряду Олексій Резніков відповів й на питання щодо понтонного мосту, який Білорусь звела через Прип'ять та який зник буквально за добу.

Міністр оборони заявив, що має налагоджений прямий звʼязок між аташе з військових питань.

Ми порушили питання щодо цього понтонного мосту, щодо цієї понтонної переправи і отримали відповідь, що це в рамках програми навчань. І вона скоро буде розібрана. Принаймні таке запевнення ми отримали від білоруської сторони,

– пояснив міністр.

Попри це, за словами міністра, наші правоохоронці у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції спостерігають за ситуацією, про все знають та готові до різних сценаріїв розвитку подій.

Понтонний міст у Білорусі: що відомо

Видання CNN написало, що Білорусь розмістила понтонний міст через річку Прип'ять.

Перед тим, 15 лютого, IntelDoge опублікував у мережі супутникові знімки з сервісу, на яких видно роботи на ґрунті з обох сторін річки Прип'ять.

На супутникових фото 16 лютого вже видно розгорнутий міст. Він розміщувався орієнтовно за 6 кілометрів від українського кордону.

Буквально за ніч міст зник. Наступного дня, 17 лютого, його вже не було.

Після цього командувач Операції об'єднаних сил, генерал-лейтенант Збройних сил України Олександр Павлюк заявив, що це була провокація та гра м'язами.

Росія готує провокації "під чужим прапором" – дивіться відео