Министр обороны подчеркнул, что за 3 недели эскалации в оккупированных городах уже сотни убитых обычных людей.

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Бросили как "пушечное мясо"

Этих людей забрали с заводов и шахт, вручили автомат и бросили под пули. Резников отметил, что в последние дни украинская армия все чаще берет в плен людей, которых российские оккупанты насильно мобилизовали и бросили в бой как пушечное мясо.

Масштабы насильственной мобилизации только увеличиваются. Мобилизованные из так называемых "ДНР" и "ЛНР" не входят в статистику потерь российской армии, потому что для Москвы это лишь расходный материал.

Министр предупредил, что вскоре количество убитых жителей ОРДЛО уйдет на тысячи.

Переходите на сторону ВСУ, вам ничего не угрожает

Резников подчеркнул, что мы по-прежнему считаем вас гражданами Украины.

Если вы не совершали преступления – вам ничего не угрожает. С каким-то разногласиями разберемся впоследствии,

– добавил политик.

Он посоветовал жителям оккупированных территорий пытаться любым способом уклониться от насильственной мобилизации. Если же оккупанты все равно забрали людей в российские войска, надо стараться как можно быстрее перейти на сторону украинской армии. Все, кто уже сложил оружие – в безопасности.

Кстати – Российских офицеров перестали отпускать на пенсию: