Алексей Резников продолжает вести переговоры с коллегами. В этот раз он пообщался с недавно назначенными министрами обороны Норвегии Берном Арильда Граммой и министершей национальной обороны Португалии Геленой Каррейрас.

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Министры обсудили помощь Украине

Он отметил, что с каждым у него была возможность обсудить ряд вопросов. Все они связаны с поддержкой нашей страны в противостоянии российской агрессии.

Министры обсудили направления материально-технической, а также гуманитарной помощи. Не упускали из виду тему координации с партнерами по НАТО и Европейскому Союзу.

Беседовал он также с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом и министром обороны Израиля Бени Ганцем.

Благодарю каждого из коллег, друзей и партнеров за солидарность с Украиной, за поддержку и за то, что каждая встреча или телефонные переговоры всегда дают практический результат,

– подчеркнул Резников.

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