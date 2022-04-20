Олексій Резніков продовжує вести перемовини з колегами. Цього разу він поспілкувався з нещодавно призначеними міністрами оборони Норвегії Бьорном Арільда Грамою та міністеркою національної оборони Португалії Геленою Каррейрас.
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Міністри обговорили допомогу Україні
Він зазначив, що з кожним він мав можливість обговорити низку питань. Усі вони пов'язані із підтримкою нашої країни у протистоянні російській агресії.
Міністри обговорили напрямки матеріально-технічної, а також гуманітарної допомоги. Не оминули увагою тему координації з партнерами по НАТО та Європейському Союзу.
Розмовляв він також з Державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом і міністром оборони Ізраїлю Бені Ґанцем.
Дякую кожному з колег, друзів і партнерів за солідарність з Україною, за підтримку і за те, що кожна зустріч чи телефонні перемовини завжди дають практичний результат,
– підкреслив Резніков.
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