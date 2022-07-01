Немецкая делегация прибыла во главе с исполняющим обязанности руководителя комитета Бундестага по иностранным делам Томасом Эрндлем. Резников поблагодарил их за помощь, которую Германия выделяет Украине.

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Как прошла встреча политиков

В Министерстве обороны Украины рассказали, что от Германии наше государство получило самоходные артиллерийские установки PzH-2000, противотанковые комплексы, переносные зенитно-ракетные комплексы, автомобильную технику, медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты военных.

Резников отметил, что помощь партнеров постепенно меняет ход боевых действий. В русской армии гораздо больше ресурсов, они используют тяжелое вооружение и авиацию. Чтобы противостоять оккупантам, Вооруженным Силам Украины необходимо вооружение стран НАТО, в частности, дальнобойная артиллерия.

После встреч в формате "Рамштайн" разговаривал с моим коллегой – министром обороны Германии Кристине Ламбрехт. Мы говорили о получении необходимого оружия для ВСУ. У нас есть прогресс. Однако мы заинтересованы в ускорении поставок вооружения из вашей страны. Это укрепило бы наши Силы обороны,

– отметил Резников.

Министр рассказал немецким политикам о ситуации на фронте

Российская армия потеряла в Украине более 30 тысяч бойцов, по меньшей мере 90 тысяч ранены. Военно-политическое руководство государства-агрессора выдает многих оккупантов как "потерянных", чтобы не выплачивать денежные компенсации семьям.

Вражеская армия хочет выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, чтобы получить сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Территорию соседней Беларуси используют для нанесения ракетных ударов по Украине.

Резников также прокомментировал слова французского президента Эммануэля Макрона, говорившего, что "Путину нужно сохранить лицо". Глава Минобороны подчеркнул, что после зверств российской армии это уже поздно делать.

Мы защищаем свои земли, сражаемся за свободу, защищаем весь европейский континент. Давайте просто вместе победим врага,

– призвал Резников.

В ответ депутаты Бундестага выразили солидарность с украинцами и заверили в дальнейшей поддержке.

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