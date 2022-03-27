Министр обороны отметил, что украинцы показали, что в демократическом мире нет места для диктатора. Также Резников обратил внимание на результаты военной дипломатии.

Заметьте Четко договорились, как и с какими странами будем работать – Кулеба о встрече с представителями США

Мы показали, что в демократическом мире нет места для диктатора. Победа за нами. Кстати, военная дипломатия дает хорошие результаты. Продолжение следует,

– заявил Резников.

Министр обороны также поделился мощным видео под трек " Доброго вечора, ми з України ".

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Резников и глава МИДа Дмитрий Кулеба 26 марта встретились в Варшаве с президентом США Джо Байденом. Также на встрече присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Кулеба с Резниковым передали Байдену обломки одной из российских ракет.