Міністр оборони зауважив, що українці показали: у демократичному світі немає місця для диктатора. Також Резніков звернув увагу на результат військової дипломатії.

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Ми показали, що в демократичному світі немає місця для диктатора. Перемога за нами. До речі, військова дипломатія дає хороші результати. Далі буде,

– заявив Резніков.

Міністр оборони також поділився потужним відео під трек "Доброго вечора, ми з України".

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Резніков та глава МЗС Дмитро Кулеба 26 березня зустрілися у Варшаві з президентом США Джо Байденом. Також на зустрічі були присутні держсекретар США Ентоні Блінкен та глава Пентагону Ллойд Остін.

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