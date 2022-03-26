Байдену передали уламки ракети з Яворівського полігону

Про це Кулеба написав у своєму фейсбуці. Він разом з Резніковим передав уламки однієї з російських ракет, якими був обстріляний Яворівський військовий полігон.

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Кулеба опублікував світлину, де разом Резніковим передає президенту Байдену, державному секретареві Ентоні Блінкену та міністру оборони Ллойду Остіну уламки однієї з російських ракет.

Глава МЗС повідомив, що Україні вдалося домовитися із США про те, "щоб менше таких ракет падало на українську землю".

Сьогодні в розвиток контактів президентів Зеленського і Байдена ми домовилися про наступні кроки для того, щоб менше таких ракет падало на українську землю. І, звісно, для того, щоб Україна перемогла,

– написав Кулеба.

Окупанти обстріляли полігон на Львівщині: коротко

Уночі 13-го березня російські окупанти запустили 30 ракет з акваторії Чорного та Азовського морів по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Львівщині.

Вибухи було чутно навіть у Львові. Також наслідки ударів були помітні з території Польщі. На жаль, внаслідок удару загинуло 35 людей. Ще 134 людини були травмовані.

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