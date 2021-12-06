Резников заверил, что несмотря ни на что, он понимает и свою ответственность на этой должности. Для него это серьезный профессиональный вызов.

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Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять ожидания президента от меня как министра и задачи, которые ставит Верховный Главнокомандующий. А также сформировать предварительное видение, как эти задачи выполнять. Потому что доверие надо оправдывать или честно сказать, что уверенности нет,

– сказал Резников.

Он заверил, что решение возглавить Минобороны не было эмоциональным, а взвешенным. Именно поэтому он не принял его мгновенно.

Что известно о назначении Алексея Резникова

В 2019 году Резников был представителем Украины в Трехсторонней контактной группе, а в марте 2020 года стал вице-премьером, а также министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кандидатуру Алексея Резникова на должность министра обороны Украины президент подал в Верховную Раду 3 ноября 2021 года, а на следующий день 273 нардепа поддержали на голосовании назначение.

На посту министра обороны Резников сменил Андрея Тарана, которого накануне Верховная Рада отправила в отставку. Перед голосованием Резников выступил перед народными депутатами и представил программу своей деятельности на посту главы Минобороны. Среди основных пунктов – повышение качества управления, изменение подхода к кадровым вопросам и обеспечение синергии действий между министерствами.

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