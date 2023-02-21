Что обсуждали представители израильской делегации и украинская сторона, рассказываем дальше.

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Алексей Резников о встрече с делегацией израильского парламента

Алексей Резников отметил, что в Киев прибыли представители Кнессета, с которыми удалось обсудить ситуацию с безопасностью в Украине.

Рад приветствовать представителей Кнессета Юлия Эдельштейна и Зеева Элькина в Киеве. Обсудили ситуацию в Украине и ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Искренне благодарны Израилю за поддержку и оказанную гуманитарную помощь,

– написал он в твиттере.



Резников встретился с делегацией израильского парламента по вопросам оборонного сотрудничества / Фото твиттер Алексея Резникова

Как сообщалось, израильская парламентская делегация прибыла в Киев в понедельник, 20 февраля. Делегацию возглавляет председатель Комитета обороны и международной политики Кнессета Юлий Эдельштейн.

Также Алексей Резников сообщил, что к Антикремловской коалиции присоединились уже 54 страны.