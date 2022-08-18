Министры обсудили вопросы двусторонней и региональной обороны и безопасности

О встрече Хулуси Акара и Алексея Резникова сообщили в турецком ведомстве. Сообщается, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу вопросов двусторонней и региональной обороны и безопасности.

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В украинском ведомстве пока не сообщали деталей встречи Алексея Резникова с турецким коллегой.

Эрдоган прибыл во Львов на переговоры с Зеленским

Президент Турции Реджеп Эрдоган 18 августа прибыл во Львов, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. По данным турецких СМИ, кортеж Реджепа Эрдогана прибыл во Львов из польского Жешува.

Вместе с Эрдоганом в Украину прибыли члены турецкого правительства, в том числе глава МИД, министр обороны, министр энергетики, министр сельского хозяйства, министр торговли, руководитель турецкой разведки и другие.

Во Львове должна пройти трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Последний приехал во Львов вечером 17 августа.

Перед тем как встретиться с Эрдоганом, Владимир Зеленский провел встречу с генсеком ООН. В ходе встречи стороны обсудили экспорт зерна, освобождение из плена украинцев и ситуацию на Запорожской АЭС, которую обстреливает россия.

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