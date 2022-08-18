Міністри обговорили питань двосторонньої та регіональної оборони та безпеки

Про зустрічі Хулусі Акара та Олексія Резнікова повідомили у турецькому відомстві. Повідомляється, що під час зустрічі відбувся обмін думками щодо питань двосторонньої та регіональної оборони та безпеки.

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В українському відомстві наразі не повідомляли деталей зустрічі Олексія Резнікова з турецьким колегою.

Ердоган прибув у Львів на переговори із Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 18 серпня прибув до Львова, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським. За даними турецький ЗМІ, кортеж Реджепа Ердогана прибув до Львова з польського Жешува.

Разом із Ердоганом до України прибули члени турецького уряду, зокрема глава МЗС, міністр оборони, міністр енергетики, міністр сільського господарства, міністр торгівлі, керівник турецької розвідки та інші.

У Львові має відбутися тристороння зустріч Зеленського, Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерреша. Останній приїхав у Львів ще ввечері 17 серпня.

Перед тим, як зустрітися з Ердоганом, Володимир Зеленський провів зустріч з генсеком ООН. Під час зустрічі сторони обговорили експорт зерна, звільнення з полону українців і ситуацію на Запорізькій АЕС, яку обстрілює росія.

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