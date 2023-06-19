В интервью изданию "Настоящее время" Резников заверил, что украинские военные не используют тактику "мясорубки". Это связано с тем, что наше военное командование ценит человеческий ресурс.

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Резников прокомментировал потери Украины на фронте

Министр обороны подчеркнул, что у Украины есть определенные потери на фронте, поскольку продолжается война. Тем не менее Резников отказался называть точное количество украинцев, которых наше государство теряет во время активных боевых действий.

Потери есть. Но именно потому, что мы не используем тактику мясорубки, потери с украинской стороны значительно меньше, чем с российской.

– подчеркнул он.

Глава Минобороны отметил, что наше государство имеет также потери среди техники. Однако нарративы российских пропагандистов о "колоннах разбитой украинской техники" не соответствуют действительности.

"Поэтому, когда вы смотрите пропагандистские российские каналы, и они показывают много разбитой украинской техники, мой совет: обращайтесь к специалистам по OSINT (анализ из открытых источников – 24 Канал), их сейчас очень много", – сказал Резников.

Также министр подчеркнул, что украинские военные делают свою работу и работают исходя из того, как развиваются действия на фронте.

Резников рассказал о потерях танков Leopard

Глава Минобороны также отметил, что украинский танк Leopard действительно повредили россияне. В настоящее время их ремонтируют и заменяют поврежденные детали.

У нас все на базе, все ремонтируется. Раненый Леопард лечится,

– рассказал министр.

Однако Резников посмеялся над тем, как российские пропагандисты показали подбитый танк с разных сторон. К тому же, они хорошо поработали и в фотошопе, ведь умножили и мультипликировали одинаковый танк несколько раз, чтобы выглядело, будто Украина их потеряла с десяток.

Глава Минобороны высказался по поводу контрнаступления ВСУ