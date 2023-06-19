В інтерв'ю виданню "Настоящее время" Резніков запевнив, що українські військові не використовують тактику "м'ясорубки". Це пов'язано з тим, що наше військове командування цінує людський ресурс.

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Резніков прокоментував втрати України на фронті

Міністр оборони наголосив, що Україна має певні втрати на фронті, оскільки триває війна. Попри це, Резніков відмовився називати точну кількість українців, яких наша держава втрачає під час активних бойових дій.

Втрати є. Але саме тому, що ми не використовуємо тактику м'ясорубки, втрати з українського боку значно менші, ніж із російської,

– наголосив він.

Очільник Міноборони зазначив, що наша держава має також втрати й серед техніки. Однак наративи російських пропагандистів про "колони розбитої української техніки" не відповідають дійсності.

"Тому коли ви дивитесь пропагандистські російські канали, і вони показують багато розбитої української техніки, моя порада: звертайтеся до фахівців з OSINT (аналіз з відкритих джерел – 24 Канал), їх зараз дуже багато", – сказав Резніков.

Також міністр підкреслив, що українські військові роблять свою роботу і працюють, виходячи з того, як розвиваються дії на фронті.

Резніков розповів про втрати танків Leopard

Очільник Міноборони також наголосив, що український танк Leopard дійсно пошкодили росіяни. Наразі їх ремонтують та замінюють пошкоджені деталі.

В нас все на базі, все ремонтується. Поранений Leopard полікується,

– розповів міністр.

Однак Резніков посміявся з того, як російські пропагандисти показали підбитий танк з різних боків. До того ж вони гарно попрацювали й в фотошопі, адже помножили та мультиплікували однаковий танк кілька разів, щоб виглядало, ніби Україна їх втратила з десяток.

Очільник Міноборони висловився щодо контрнаступу ЗСУ