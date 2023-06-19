Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Настоящему времени припустивши, що у суспільстві можуть бути завищені очікування від контрнаступу. І що, можлива причина цьому події минулої осені, коли проводилися дві кампанії: Херсонська та Харківська.
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Харківська операція пройшла дуже швидко, успішно, несподівано для ворога, для світової спільноти та для багатьох українців у тому числі. Добре продумана військова операція, добре спланована та реалізована. Росіяни були не готові, тому ми успішно вийшли на річку Оскол,
– сказав Рєзніков.
Безліч факторів, які впливають на темпи просування
Херсон же, як зазначив міністр, навпаки, повільніше рухався – там абсолютно інший рельєф ґрунту, інші погодні умови та інші фактори.
"Тому зараз неможливо очікувати, що все відбудеться так само швидко, як було з Харковом. Лінія фронту зовсім інша, і рельєф, і погодні умови. Плюс у росіян була можливість підготуватися", – додав міністр.
За його словами, щільність мінних полів неймовірна. А на відміну від росіян, українці бережуть життя своїх солдатів.
Очільник оборонного відомства наголосив, що для України, на відміну від Росії, головною цінністю є життя та здоров'я військовослужбовців, тому в українській армії не використовують "тактику м'ясорубки".
Наші офіцери, наші командири маневрують, шукають можливості, акуратно рухаються. Я пропоную не підганяти їх, не штовхати, вони роблять свою роботу. І вони її зроблять,
– заявив міністр оборони.
Контрнаступ триває: останні успіхи ЗСУ
- Захисники успішно просуваються на Таврійському напрямку: звільнили 8 населених пунктів на Півдні України, серед яких – село П'ятихатки.
- Також оборонці звільняють населені пункти і в Донецькій області. Зокрема, 12 червня стало відомо про деокупацію селища Сторожеве. Його звільнили морські піхотинці з 35-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського.
- Напередодні ЗСУ звільнили село Нескучне Донецької області та селище Благодатне, що межує із Запорізькою.