Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Настоящему времени припустивши, що у суспільстві можуть бути завищені очікування від контрнаступу. І що, можлива причина цьому події минулої осені, коли проводилися дві кампанії: Херсонська та Харківська.

Дивіться також Операція – згідно з планом, – Залужний провів роботу у військах на найскладніших напрямках

Харківська операція пройшла дуже швидко, успішно, несподівано для ворога, для світової спільноти та для багатьох українців у тому числі. Добре продумана військова операція, добре спланована та реалізована. Росіяни були не готові, тому ми успішно вийшли на річку Оскол,

– сказав Рєзніков.

Безліч факторів, які впливають на темпи просування

Херсон же, як зазначив міністр, навпаки, повільніше рухався – там абсолютно інший рельєф ґрунту, інші погодні умови та інші фактори.

"Тому зараз неможливо очікувати, що все відбудеться так само швидко, як було з Харковом. Лінія фронту зовсім інша, і рельєф, і погодні умови. Плюс у росіян була можливість підготуватися", – додав міністр.

За його словами, щільність мінних полів неймовірна. А на відміну від росіян, українці бережуть життя своїх солдатів.

Очільник оборонного відомства наголосив, що для України, на відміну від Росії, головною цінністю є життя та здоров'я військовослужбовців, тому в українській армії не використовують "тактику м'ясорубки".

Наші офіцери, наші командири маневрують, шукають можливості, акуратно рухаються. Я пропоную не підганяти їх, не штовхати, вони роблять свою роботу. І вони її зроблять,

– заявив міністр оборони.

Контрнаступ триває: останні успіхи ЗСУ