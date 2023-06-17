Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю журналістам телемарафону, передає 24 Канал.

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На думку Резнікова, відбувся тиктанічний зсув. Адже у світі нас вже сприймають як повноправного суб'єктного учасника європейської політики.

"Раніше до нас ставилися як дорослі до дітей чи підлітків. Сьогодні з нами спілкуються з певною особливою повагою, бо ми надихнули весь світ своїм спротивом", – зазначив міністр.

Водночас він додав, що все його перебування у цьому відрядженні дає дуже серйозний рівень оптимізму та позитиву.

Завжди ми з вами їдемо з певним рівнем очікувань. Вони можуть бути завищеними, заниженими або нейтральними. Я звик занижувати свої очікування, тому 15 червня всі розмови та заяви перевищили мої очікування,

– похвалився він.

Головне про засідання у форматі "Рамштайн"

"Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбуваються з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні. Від початку повномасштабного вторгнення відбулося вже 13 засідань.

На останньому, яке відбулося 15 червня у Брюсселі, обговорили постачання зброї для України. Олексій Резніков заявив, що "літакова коаліція"вже сформована. Данія та Нідерланди забезпечать підготовку наших пілотів на винищувачах F-16. До липня буде готова програма, яка передбачатиме послідовний план підготовки наших військових.

І нові союзи. Підписано декларацію про наміри у сфері закупівлі та експлуатації БМП з Чеською та Словацькою Республіками. Це важливий крок у співпраці наших країн,

– підсумував Резніков.

Окрім "літакової коаліції" також обговорили питання ППО, снарядів амуніції та артилерії. Також на горизонті з'явилася ідея створення "ІТ-коаліції". Вони готові взяти на себе лідерську роль у створенні цієї групи. Отже, на горизонті нова коаліція для забезпечення перемоги України.