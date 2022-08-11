Все, что мы добились – ценой жизней наших военных. Даже в более тихое время, после горячей фазы, наступление врага не останавливается. У Украины было много достижений как раз тогда, когда россия принимала своеобразную паузу. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в интервью.

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Окончание горячей фазы не означает конец полевой

Горячая фаза не означает, что мы уходим из окопов. Когда я говорю о горячей фазе, это не значит, что завершится полевая, скажем так, окопная история,

– говорит министр обороны.

Алексей Резников объясняет, что горячая фаза это, условно говоря, наши наибольшие потери, понесенные в мае.

Сейчас количество погибших военных значительно меньше. Все потому, что ВСУ удалось благодаря новому оружию постепенно наносить точечные поражения по составам, пунктам управления, по командованию. российское нашествие остановилось, продвижение идет довольно медленно. Но это все обретено кровью и жизнью наших ребят.

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