Усе, що ми досягли – ціною життів наших військових. Навіть у тихіший час, після гарячої фази, наступ ворога не зупиняється. Україна мала багато здобутків якраз тоді, коли росія брала своєрідну паузу. Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в одному з інтерв'ю.

До теми 24 лютого росіяни пішли в атаку, не сформувавши ударні угруповання, – Резніков

Закінчення гарячої фази не означає кінець польової

Гаряча фаза ж не означає, що ми ідемо з окопів. Коли я кажу про гарячу фазу, це не означає, що завершиться польова, скажемо так, окопна історія,

– каже міністр оборони.

Олексій Резніков пояснює, що гаряча фаза це, умовно кажучи, наші найбільші втрати, яких зазнали в травні.

Зараз кількість загиблих військових значно менша. Усе тому, що ЗСУ вдалося завдяки новій зброї поступово завдавати точкові ураження по складах, пунктах управління, по командуванню. російська навала зупинилася, просування йде досить повільно. Але це все здобуто кров'ю і життям наших хлопців.

Варто переглянути – оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 11 липня від Генштабу: відео