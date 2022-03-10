Резников посоветовал русским солдатам последовать за "русским кораблем"

Глава Минобороны Алексей Резников посоветовал русским солдатам пойти за "русским кораблем", или сдаться в плен. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

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Также Резников высказался по поводу капитуляции орков Путина.

Украина с пониманием примет капитуляцию России,

– отметил глава Минобороны.

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