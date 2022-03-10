Резніков порадив російським солдатам піти за "російським кораблем"

Глава Міноборони Олексій Резніков порадив російським солдатам піти за "російським кораблем", або здатися в полон. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук.

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Також Резніков висловився щодо капітуляції орків Путіна.

Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії,

– зазначив глава Міноборони.

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