Резніков порадив російським солдатам піти за "російським кораблем"
Глава Міноборони Олексій Резніков порадив російським солдатам піти за "російським кораблем", або здатися в полон. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук.
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Також Резніков висловився щодо капітуляції орків Путіна.
Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії,
– зазначив глава Міноборони.
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