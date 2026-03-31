Массовая резня на Гаити: могло погибнуть до 80 человек

В регионе Артибонит на Гаити в результате нападения вооруженных банд погибли десятки людей. Данные о масштабах трагедии существенно различаются.

Об этом сообщает DW.

Что известно о массовой резне на Гаити?

Сначала полиция сообщала о значительно меньших потерях – 16 погибших и 10 раненых, впоследствии цифры уточнили до 17 жертв и 19 пострадавших. Однако правозащитники заявляют, что реальное количество погибших гораздо больше.

В частности, организация "Коллективная защита прав человека" назвала произошедшее массовой резней и сообщила, что из-за насилия свои дома покинули почти 6 тысяч человек.

Правозащитники также резко раскритиковали местные власти, указав на бездействие силовых структур и неспособность обеспечить безопасность в регионе.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш решительно осудил нападение. Он отметил, что оценки количества жертв колеблются в широком диапазоне – от 10 до 80 человек.

