Массовая резня на Гаити: могло погибнуть до 80 человек
- В регионе Артибонит на Гаити в результате нападения вооруженных банд погибли десятки людей, а количество погибших по оценкам колеблется от 10 до 80 человек.
- Правозащитники критикуют местные власти за бездействие, а Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил нападение.
В регионе Артибонит на Гаити в результате нападения вооруженных банд погибли десятки людей. Данные о масштабах трагедии существенно различаются.
Об этом сообщает DW.
Что известно о массовой резне на Гаити?
Сначала полиция сообщала о значительно меньших потерях – 16 погибших и 10 раненых, впоследствии цифры уточнили до 17 жертв и 19 пострадавших. Однако правозащитники заявляют, что реальное количество погибших гораздо больше.
В частности, организация "Коллективная защита прав человека" назвала произошедшее массовой резней и сообщила, что из-за насилия свои дома покинули почти 6 тысяч человек.
Правозащитники также резко раскритиковали местные власти, указав на бездействие силовых структур и неспособность обеспечить безопасность в регионе.
Генеральный секретарь Антониу Гутерриш решительно осудил нападение. Он отметил, что оценки количества жертв колеблются в широком диапазоне – от 10 до 80 человек.
