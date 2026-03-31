Про це повідомляє DW.
Дивіться також В США сталася стрілянина в синагозі
Що відомо про масову різанину на Гаїті?
Спочатку поліція повідомляла про значно менші втрати – 16 загиблих і 10 поранених, згодом цифри уточнили до 17 жертв і 19 постраждалих. Однак правозахисники заявляють, що реальна кількість загиблих набагато більша.
Зокрема, організація "Колективний захист прав людини" назвала подію масовою різаниною та повідомила, що через насильство свої домівки залишили майже 6 тисяч людей.
Правозахисники також різко розкритикували місцеву владу, вказавши на бездіяльність силових структур і неспроможність забезпечити безпеку в регіоні.
Генеральний секретар Антоніу Гутерріш рішуче засудив напад. Він зазначив, що оцінки кількості жертв коливаються у широкому діапазоні – від 10 до 80 осіб.
Раніше на базі ВПС США сталася стрілянина
На авіабазі Кіртленд у Нью-Мексико сталася стрілянина. Загинув один військовослужбовець, а інший отримав поранення.
Офіційні представники відмовилися повідомляти деталі інциденту, зокрема щодо можливого стрільця. Стрілянина могла статися після переслідування за межами бази.