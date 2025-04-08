Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание VRT.

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Премьер Бельгии не сдержал слез возле фото из Бучи

Как сообщает издание, Де Вевер после увиденных фотографий со зверствами россиян в Буче, сказал, что трудно смотреть на эти фото.

Очень трудно смотреть на эти фотографии. Очень трудно,

– прокомментировал премьер.

Он также поделился личной историей, в частности о связи с Украиной благодаря своему отцу.

"Я имею специальную связь со страной через мою семью. Мой отец часто приезжал сюда поездом после падения Советского союза. Он имел здесь много друзей, которые часто приезжали к нам домой делать небольшие работы и зарабатывать деньги", – отметил глава правительства Бельгии.

Важно! Исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины Алексей Хоменко отмечал, что только за 30 дней оккупации в Бучанском районе совершено более 9 тысяч военных преступлений. Также оккупанты убили 1 800 мирных жителей, среди которых 43 ребенка, и уничтожили 3 800 зданий.

Премьер Бельгии не сдержал слез возле фото из Бучи: смотрите видео

Напомним, что во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, в Киеве во вторник, 8 апреля, глава правительства Бельгии Барт де Вевер объявил о масштабном пакете помощи Украине. Речь идет об оборонном пакете помощи размером в 1 миллиард евро.