Сообщает 24 Канал со ссылкой на Zeit.

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Что известно о женщине, которая устроила резню в Гамбурге

Около 18:00 на платформе между 13 и 14 путями 39-летняя гражданка Германии внезапно начала хаотично нападать на людей с ножом. Предварительно, женщина действовала самостоятельно, полиция не видит в ее действиях политической или террористической мотивации.

Правоохранители предполагают, что нападающая может иметь психические расстройства. Она не оказала сопротивления при задержании и сейчас находится под стражей. Нож, которым было совершено нападение, изъят и приобщен к материалам следствия. Ожидается, что сегодня, 24 мая, суд рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения.

По имеющейся информации, в результате нападения пострадали 18 человек: четверо получили ранения, представляющие угрозу для жизни, еще шестеро – серьезно травмированы.