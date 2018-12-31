Резня в Лондоне: полиция задержала 39 человек

В Лондоне задержали 39 человек вероятно причастных к инциденту с мужчиной, которого нашли с тяжелым ножевым ранением на улице в районе Хаммерсмит.

Об этом сообщает BBC.

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Полиция Лондона рассказала, что за жертвой погнались "мужчины и женщины" после небольшого спора в магазине. На тротуаре осталась кровь. На места также нашли два ножа.

Задержанные подозреваемые потом зашли в квартиру, где происходила вечеринка. Офицеры полиции пытались поговорить с людьми на вечеринке, но когда те отказались сотрудничать, полиция провела массовое задержание.

39 задержанных находится под стражей, пока идет следствие.

Пострадавшего на месте происшествия осмотрели офицеры полиции и медработники. Он в критическом состоянии в больнице.