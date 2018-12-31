Різанина у Лондоні: поліція затримала 39 людей

У Лондоні затримали 39 осіб ймовірно причетних до чоловіка, якого знайшли з важким ножовим пораненням на вулиці у районі Хаммерсміт.

Про це повідомляє BBC.

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Поліція Лондона розповіла, що за жертвою погналися "чоловіки і жінки" після невеликої суперечки в магазині. На тротуарі залишилась кров. На місця також знайшли два ножі.

Затримані підозрювані потім зайшли у квартиру, де відбувалась вечірка. Офіцери поліції намагалися поговорити з людьми на вечірці, але коли ті відмовились співпрацювати, поліція провела масове затримання.

39 затриманих утримують під вартою, поки триває слідство.

Постраждалого на місці події оглянули офіцери поліції і медпрацівники. Він у критичному стані в лікарні.