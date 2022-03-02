В МИД Украины заявили, что резолюция является важной частью международного инструментария для привлечения России к международной ответственности за ее преступления против украинского народа.

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В резолюции подтверждается приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод,

– говорится в сообщении.

В МИД Украины также подчеркнули, что резолюция осуждает причастность Беларуси к незаконному применению силы против Украины.

Документ содержит призыв к немедленному мирному разрешению вооруженного конфликта между Россией и Украиной путем политического диалога.

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