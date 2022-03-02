У МЗС України заявили, що резолюція – це важлива частина міжнародного інструментарію для притягнення Росії до міжнародної відповідальності за її злочини проти українського народу, повідомляє 24 канал. Генасамблея вимагає, аби Росія негайно припинила застосування сили у бік України та вивела свої війська.

Зауважте Припинити війну і вивести війська: Генасамблея ООН проголосувала за історичне рішення

У резолюції підтверджується відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та територіальних вод,

– мовиться у повідомленні.

У МЗС України також наголосили, що резолюція засуджує причетність Білорусі до незаконного застосування сили проти України.

Документ містить заклик до негайного мирного вирішення збройного конфлікту між Росією та Україною шляхом політичного діалогу.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.