Об этом президент сказал в обращении к участникам 44-го саммита лидеров стран Карибского содружества. Он призвал поддержать документ.

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Главное из выступления Зеленского

Продолжу консолидировать и поддержку инициативам нашего государства в Генассамблее ООН. На следующей неделе представим важную резолюцию, и сегодня я представил ее ключевой смысл, в частности, лидерам и главам правительств государств Карибского содружества,

– сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина развивает свою внешнюю политику на основе уважения к другим участникам международных отношений.

"Украина всегда базирует свою внешнюю политику на уважении ко всем участникам международных отношений. Все нации равны и заслуживают независимой жизни, мирного сотрудничества с другими народами. Такой наш принцип встречает понимание во всех частях света. И я спасибо каждому государству, каждому народу, поддерживающие украинские усилия по стабилизации международных отношений", – подчеркнул президент.

Зеленский обратился к странам Карибского содружества

Зеленский призвал представителей стран Карибского содружества поддержать Украину в ООН. Он подчеркнул, что резолюция будет касаться достижения мира и восстановления международного права.

Агрессор всегда должен проигрывать. Право всегда должно доминировать. Правда всегда должна распространяться по миру. И каждое государство в мире – большое или малое – должно иметь право на свою независимость и на уважение всех других к этой независимости. Такие – принципы Украины. Такие, я знаю, и ваши принципы,

– заявления главы государства.

К слову. Ранее в ООН Зеленский заявлял, что его формула предусматривает создание трибунала против России, выплату Киеву компенсаций за войну, обеспечение финансовой и военной поддержки со стороны Запада, ограничение цены на российские ресурсы и восстановление территориальных границ. Москва комментировала эти пункты в отдельности, заявляя, что не готова к таким условиям.