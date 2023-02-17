Про це президент сказав у зверненні до учасників 44-го саміту лідерів країн Карибської співдружності. Він закликав їх підтримати документ.

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Головне з виступу Зеленського

Продовжу консолідувати й підтримку для ініціатив нашої держави в Генасамблеї ООН. Наступного тижня представимо важливу резолюцію, і сьогодні я представив її ключовий сенс, зокрема лідерам і главам урядів держав Карибської співдружності,

– сказав Зеленський.

Зеленський наголосив, що Україна розвиває свою зовнішню політику на засадах поваги до інших учасників міжнародних відносин.

"Україна завжди базує свою зовнішню політику на повазі до всіх учасників міжнародних відносин. Усі нації є рівними й заслуговують на незалежне життя, на мирну співпрацю з іншими народами. Такий наш принцип зустрічає розуміння в усіх частинах світу. І я дякую кожній державі, кожному народу, які підтримують українські зусилля зі стабілізації міжнародних відносин", – підкреслив президент.

Зеленський звернувся до країн Карибської співдружності

Зеленський закликав представників країн Карибської співдружності підтримати Україну в ООН. Він наголосив, що резолюція стосуватиметься досягнення миру і відновлення міжнародного права.

Агресор завжди має програвати. Право завжди має домінувати. Правда завжди має ширитись світом. І кожна держава у світі – велика вона чи мала – повинна мати право на свою незалежність і на повагу всіх інших до цієї незалежності. Такі – принципи України. Такі, я знаю, і ваші принципи,

– заяви глава держави.

До слова. Раніше в ООН Зеленський заявляв, що його формула передбачає створення трибуналу проти Росії, виплату Києву компенсацій за війну, забезпечення фінансової та військової підтримки з боку країн Заходу, обмеження ціни на російські ресурси та відновлення територіальних кордонів. Москва коментувала ці пункти окремо, заявляючи, що не готова до таких умов.