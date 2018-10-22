Резонансное дело Романа Насирова: только факты

Как детективы НАБУ расследовали и довели до суда одно из самых резонансных дел за последние годы и за что главному налоговику страны в 2015 – 2017 годах Роману Насирову грозит шесть лет тюрьмы – в программе "Дело детектива" с Александрой Дрик рассказала детектив Национального антикоррупционного бюро Надежда Полховская.

– В государственно-частном партнерстве частная компания должна уплатить налог за пользование полезными ископаемыми, их добычу. Так называемую ренту. Однако в четко установленных законом случаях уплату такого налога можно отсрочить.

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– Такие решения уполномочена принимать Государственная фискальная служба Украины. Кроме тех случаев, если речь идет о переносе таких платежей за пределы одного бюджетного года – в этих случаях требуется согласование министерства финансов.



Онищенко хотел получить не 50%, а 80% прибыли в этой схеме

– Руководитель ДФС Роман Насиров не получал и даже не спрашивал согласование в минфине, но разрешение отсрочить уплату налога компаниям Онищенко на 2015 и 2016 годы предоставил. Следовательно, руководителю ДФС предъявлены обвинения в злоупотреблении своим служебным положением и служебной подделке документов.



Размер суммы убытков, причиненных государству – впечатляет

– Детективы НАБУ установили, что рассрочку налогов причинили государству убытков более чем на два миллиарда гривен.

Детективам НАБУ понадобилось около года, чтобы выяснить роль тогдашнего председателя ДФС Романа Насирова в коррупционной схеме, которая нанесла государству миллиардные убытки, и подготовить ему подозрение. Но тот решил притвориться тяжело больным, для чего, вероятно, сговорился с работниками государственной больницы, и даже привлек народных депутатов,

– объяснила журналистка Александра Дрик.

– После трех неудачных попыток суд таки избрал Роману Насирову меру пресечения и залог в сто миллионов гривен, которые оплатили жена и тесть Насирова. Эти средства были внесены наличными на счета залогодателей, а уже потом присланы на счета суда.

Действительно ли есть британский паспорт у Романа Насирова и сколько страниц обвинительного акта успели прочитать прокуроры САП за три месяца, смотрите в программе.

Что такое "дело Насирова"? Это условное название уголовного производства в отношении главы Государственной фискальной службы в 2015 – 2017 годов Романа Насирова. Дело Председателя ДФС является эпизодом так называемого "газового дела", в котором детективы НАБУ совместно с прокурорами САП расследовали коррупционную схему хищения государственных средств во время добычи и продажи украинского природного газа. По информации следствия, организатором этой коррупционной схемы является народный депутат Украины седьмого и восьмого созывов Александр Онищенко.