Об этом Александр Самойленко рассказал в прямом эфире. Он уверен, что у россиян ничего в Херсонской области не получится.

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Все депутаты поддержали территориальную целостность Украины

Я уверен, что результат будет нулевым. Сегодня состоялась внеочередная сессия областного совета, где единодушно все присутствовавшие поддержали территориальную целостность Украины,

– сообщил Самойленко.

Глава ОВА подчеркнул, что Херсонская область – это составляющая часть Украины. Также депутаты осудили агрессию России по отношению к независимой Украине. При этом такое решение приняли представители 7 разных политических сил.

Отметим, что о попытках оккупантов повторить донбасский сценарий и объявить так называемую "ХНР" упомянул в своем обращении и президент Зеленский. Глава государства пригрозил также приспешникам агрессора.

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