Об этом рассказал руководитель секции стратегического моделирования Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко в эфире 24 канала.

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По его словам, после окончания холодной войны достаточно большие военные арсеналы и вооруженные силы всех европейских стран-членов были кардинально сокращены и запасы оружия также были утилизированы или проданы.

Фактически каждая европейская страна-член НАТО сейчас находится на нижней границе своих боевых возможностей, когда они не имеют ресурса для того, чтобы в определенной ситуации повысить численность своих вооруженных сил… Это результат такого пацифизма Европы после 91-го года, не опиравшегося на исторический опыт стран в их отношениях с Россией, например, Финляндии и Польши,

– подчеркнул эксперт.

Игорь Левченко добавил, что если Германия передаст 100 боевых машин, о которых просила Украина, то у них наверняка будет подорвана система боевой подготовки войск.

"Количество танков в таких странах, как Великобритания, Германия, Франция составляет несколько сотен единиц. Это гораздо меньше, чем в Украине. Это, конечно, современные машины, но их может быть недостаточно для масштабных боевых действий, – говорит руководитель секции стратегического моделирования ЦГАКР".

В то же время, как сказал эксперт, Польша смогла передать определенное количество боевых машин.

По его мнению, украинцы лучше воюют, чем россияне.

Украинцы лучше и мастерски владеют той техникой, которая у нас есть. Это и приводит к меньшим потерям. Тем более эксперты говорят, что фактически мы смогли компенсировать потери в технике за счет "трофеев от России",

– отметил Игорь Левченко.

К слову, Владимир Зеленский считает несправедливым, что Украина должна и дальше просить оружие у партнеров. Ведь ее хранят на складах, а нам вооружение нужно немедленно. По его словам, моральная обязанность государств – предоставить Украине оружие.

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