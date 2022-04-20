Про це розповів керівник секції стратегічного моделювання Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Ігор Левченко в ефірі 24 каналу.

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За його словами, після закінчення холодної війни досить великі військові арсенали та збройні сили всіх європейських країн-членів НАТО були кардинально скорочені і запаси зброї також були утилізовані чи продані.

Фактично кожна європейська країна-член НАТО зараз перебуває на нижній межі своїх бойових можливостей, коли вони не мають ресурсу для того, щоб у певній ситуації підвищити чисельність своїх збройних сил… Це результат такого пацифізму Європи після 91-го року, який не спирався на історичний досвід країн у їх відносинах з Росією, наприклад, Фінляндії та Польщі,

– наголосив експерт.

Ігор Левченко додав, що якщо Німеччина передасть 100 бойових машин, про які просила Україна, то в них, напевно, буде підірвана система бойової підготовки військ.

"Кількість танків в таких країнах, які Велика Британія, Німеччина, Франція складає декілька сотень одиниць. Це набагато менше, ніж в Україні. Це звісно сучасні машини, але її може бути недостатньо для масштабних бойових дій, – каже керівник секції стратегічного моделювання ЦДАКР.

Водночас, як сказав експерт, Польща змогла нам передати певну кількість бойових машин.

На його думку, українці краще воюють, ніж росіяни.

Українці краще і більш майстерно володіють тією технікою, яка в нас є. Це і призводить до менших втрат. Тим більше, експерти кажуть, що фактично ми змогли компенсувати втрати у техніці за рахунок "трофеїв від Росії",

– зазначив Ігор Левченко.

До слова, Володимир Зеленський вважає несправедливим те, що Україна повинна і далі просити зброю у партнерів. Адже її зберігають на складах, а нам озброєння потрібне негайно. За його словами, моральний обов'язок держав – надати Україні зброю.

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