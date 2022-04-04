Согласно их информации, с 24 февраля по 2 апреля они зафиксировали 3,455 жертв среди гражданского населения в результате вооруженного нападения России на Украину.

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"Из них 1,417 убитых, в том числе 121 ребенок. А также 2,038 раненых, в том числе 171 ребенок", – сообщили в ООН.

Они отметили, что в основном причиной стали обстрелы и авиаудары. Однако фактические потери намного выше обнародованных цифр.

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