К счастью, погибших нет. Однако женщина получила ранения от обломков разбитого стекла.

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Женщина была доставлена ​​в больницу, где медики оказали помощь.

Что повреждено

В населенном пункте полностью разрушены 2 жилых дома, дома и автомобили. В частности, выбиты окна и повреждены крыши.



Последствия авиаудара / Фото Нацполиции

Коротко об авиаударе

Это произошло 3 марта около 19:00 в селе Алексеевка. Авиационный удар нанесли российские самолеты.

Полицейские собирают доказательную базу и направят в Службу безопасности Украины.