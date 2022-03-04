На щастя, загиблих немає. Однак жінка отримала поранення від уламків розбитого скла.
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Жінку доставили до лікарні, де медики надали допомогу.
Що пошкоджено
У населеному пункті повністю зруйновано 2 житлові будинки, домівки та автомобілі. Зокрема, вибиті вікна та пошкоджені дахи.
Наслідки авіаудару / Фото Нацполіції
Коротко про авіаудар
Це сталось 3 березня приблизно о 19:00 у селі Олексіївка. Авіаційний удар завдали російські літаки.
Поліцейські збирають доказову базу та направлять до Служби безпеки України.
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