Как сообщили спасатели, в Сумах враг безжалостно ударил по жилому сектору.

Важно Оккупанты прибегают к грабежам, насилию и захвату гражданских помещений

Оккупанты ударили по Сумам

7 марта в Сумах вражеская авиация коварно наносила удары по жилым домам, расположенным на улицах:

Роменская,

Спартака.

В 23:09 на место происшествия выехали спасатели, которые разбирали разрушенные конструкции домов и ликвидировали пожар.

Что известно о пострадавших

Спасателям удалось деблокировать женщину. Травмированную передали медикам. Также из-под завалов извлекали тела погибших людей. Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка.

О какой войне и правилах вообще может говориться, когда российская армия убивает, уничтожает, сбрасывает бомбы на мирное гражданское население,

– подчеркнул глава ОВА Дмитрий Живицкий.

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