Как сообщили спасатели, в Сумах враг безжалостно ударил по жилому сектору.
Важно Оккупанты прибегают к грабежам, насилию и захвату гражданских помещений
Оккупанты ударили по Сумам
7 марта в Сумах вражеская авиация коварно наносила удары по жилым домам, расположенным на улицах:
- Роменская,
- Спартака.
В 23:09 на место происшествия выехали спасатели, которые разбирали разрушенные конструкции домов и ликвидировали пожар.
Что известно о пострадавших
Спасателям удалось деблокировать женщину. Травмированную передали медикам. Также из-под завалов извлекали тела погибших людей. Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка.
О какой войне и правилах вообще может говориться, когда российская армия убивает, уничтожает, сбрасывает бомбы на мирное гражданское население,
– подчеркнул глава ОВА Дмитрий Живицкий.
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