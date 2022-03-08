Як повідомили рятувальники, у Сумах ворог безжально ударив по житловому сектору.

Важливо Окупанти вдаються до грабежів, насильства й захоплення цивільних помешкань

Окупанти вдарили по Сумах

7 березня у Сумах ворожа авіація підступно завдавала удару по житлових будинках, що розташовані на вулицях:

Роменська,

Спартака.

О 23:09 на місце події виїхали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу.

Що відомо про жертв постраждалих

Рятувальникам вдалося деблокувати жінку, травмовану передали медикам. Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей. Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини.

Про яку війну і які правила загалом може мовитися, коли російська армія вбиває, знищує, скидає бомби на мирне цивільне населення,

– наголосив голова ОВА Дмитро Живицький.

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