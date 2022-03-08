Генеральний штаб Збройних сил України пояснив, що окупанти деморалізовані. Саме тому вони порушують норми Міжнародного гуманітарного права щодо ведення воєнних конфліктів.

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Де зафіксовані випадки

У Харківській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Мовиться про території, які тимчасово зайняті російськими окупантами.

Широко фіксуються факти, грабежі, насильницьких дії щодо місцевих мешканців, захоплення цивільних помешкань,

– зазначили у Генштабі.

Також окупанти використовують сільськогосподарські ангари для стоянки військової техніки, облаштування вогневих позицій в густонаселених районах та об'єктах цивільної інфраструктури.

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