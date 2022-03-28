За последнюю ночь враг обстрелял дома в Северодонецке и Рубежном. А сегодня утром, 28 марта, оккупанты снова нанесли удары по Рубежному. В результате обстрела есть погибший.

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О неутешительных новостях сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Русские вновь обстреляли Рубежное. Пострадал жилой дом, найдено тело одного погибшего, раненый отправлен на карете скорой помощи в больницу,

– написал Гайдай.

Также добавил, что количество жертв еще уточняется.

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