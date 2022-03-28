За останню ніч ворог обстріляв будинки в Сєвєродонецьку та Рубіжному. А сьогодні вранці, 28 березня, окупанти знову завдали ударів по Рубіжному. Внаслідок обстрілу є загиблий.

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Про невтішні новини повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни знов обстріляли Рубіжне. Постраждав житловий будинок, знайдено тіло одного загиблого, пораненого відправлено каретою швидкої допомоги до лікарні,

– написав Гайдай.

Також він додав, що кількість жертв ще уточнюється.

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